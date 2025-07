Il primo dei candidati nei cruciverba: la soluzione è Capolista

CAPOLISTA

Curiosità e Significato di Capolista

La soluzione Capolista di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Capolista per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Capolista? Capolista indica il candidato di punta in una lista elettorale, colui che guida e rappresenta il gruppo alle elezioni. È la figura più visibile e spesso quella con maggiori responsabilità nel promuovere le proposte del suo schieramento. Essere capolista significa essere il primo a presentarsi agli elettori, simbolo di leadership e fiducia. In politica, il capolista è quindi il punto di riferimento principale per il proprio partito o movimento.

Come si scrive la soluzione Capolista

La definizione "Il primo dei candidati" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

