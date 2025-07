Il Ghezzi creatore di programmi televisivi nei cruciverba: la soluzione è Enrico

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Ghezzi creatore di programmi televisivi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il Ghezzi creatore di programmi televisivi' è 'Enrico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENRICO

Curiosità e Significato di Enrico

Hai risolto il cruciverba con Enrico? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Enrico.

Perché la soluzione è Enrico? Enrico Ghezzi è un noto critico e divulgatore televisivo italiano, famoso per aver creato e condotto programmi culturali innovativi. La sua figura rappresenta l’expertise nel mondo dello spettacolo e della critica cinematografica, contribuendo a trasformare la televisione in uno strumento di approfondimento artistico. È un punto di riferimento per chi desidera scoprire il lato più intelligente e riflessivo dello showbiz.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ghezzi creatore di programmi televisiviUn indice che misura l ascolto di programmi televisiviUn indice di ascolto dei programmi televisiviL apparecchio per vedere i programmi televisivi digitaliEmanuela che annunciava i programmi televisivi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Enrico

Non riesci a risolvere la definizione "Il Ghezzi creatore di programmi televisivi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

E Empoli

N Napoli

R Roma

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P T A A I P A N N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "APPANNATI" APPANNATI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.