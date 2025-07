Il centro di New York attraversato dalla Quinta Strada nei cruciverba: la soluzione è Manhattan

MANHATTAN

Curiosità e Significato di Manhattan

Approfondisci la parola di 9 lettere Manhattan: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Manhattan? Manhattan è il cuore pulsante di New York, un'iconica isola urbana famosa per i grattacieli, i quartieri vivaci e la Quinta Strada, simbolo di lusso e shopping di livello mondiale. Rappresenta il centro nevralgico della cultura, finanza e intrattenimento, attirando milioni di visitatori ogni anno. Conosciuta anche come il grattacielo del mondo, Manhattan è un vero e proprio simbolo di energia e innovazione.

Come si scrive la soluzione Manhattan

Hai davanti la definizione "Il centro di New York attraversato dalla Quinta Strada" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

N Napoli

H Hotel

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

N Napoli

