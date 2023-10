Il centro di New York - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il centro di New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MANHATTAN

Significato/Curiosita : Il centro di new york

E connecticut, a sud con new jersey e pennsylvania. l'area metropolitana di new york city (nyc) è il più importante centro finanziario, mediatico ed... E connecticut, a sud conjersey e pennsylvania. l'area metropolitanacity (nyc) èpiù importantefinanziario, mediatico ed... Manhattan ( AFI : /ma'nattan/; in inglese americano [mæn'hætn]) è uno dei cinque distretti (in inglese borough) della città di New York. Secondo le stime pubblicate dallo United States Census Bureau il 1º aprile 2020, ha una popolazione di 1 694 251 abitanti e una densità di 28 873 abitanti/km², che lo rende il distretto più densamente popolato di New York City. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Il centro di New York : centro; york; Al centro dei quotidiani; Uno Stato centro americano; Frequentato centro balneare del Cilento; centro del Vercellese; Il centro del Papato; Al centro del checkpoint; Il centro della Malaysia; Fu assassinato nel 1980 a New york ; Gioco a New york ing; Fu il simbolo dei Lancaster nella guerra contro gli york ; L Empire State di New york ; Michael imprenditore ex sindaco di New york ; Tribune storico giornale di New york ; Sta a New york come la Torre Eiffel sta a Parigi;

Cerca altre Definizioni