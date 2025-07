Il calcio che parte dalla bandierina del campo nei cruciverba: la soluzione è Angolo

ANGOLO

Curiosità e Significato di Angolo

Hai risolto il cruciverba con Angolo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Angolo.

Perché la soluzione è Angolo? L'angolo è il punto in cui si formano i quattro spigoli di un campo da calcio, e rappresenta anche l'area da cui si può calciare la palla per riprendere il gioco. Quando si dice dal calcio d'angolo, si fa riferimento a quell'azione che parte appunto dall'angolo del campo, spesso decisiva per creare occasioni da gol. Un dettaglio fondamentale nel gioco!

Come si scrive la soluzione Angolo

Non riesci a risolvere la definizione "Il calcio che parte dalla bandierina del campo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

N Napoli

G Genova

O Otranto

L Livorno

O Otranto

