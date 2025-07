Gli alberi delle decane nei cruciverba: la soluzione è Peri

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Gli alberi delle decane' è 'Peri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERI

Curiosità e Significato di Peri

Perché la soluzione è Peri? Gli alberi delle decane si riferisce alle piante che si sviluppano in gruppi di dieci, ovvero le decane. La soluzione PERI deriva dal termine perimetro, ma anche da peri, che richiama i limiti o i bordi di un insieme. In questo caso, il gioco di parole indica i confini di una decina di elementi, come gli alberi disposti in modo ordinato. Un modo originale per giocare con parole e numeri!

Come si scrive la soluzione Peri

La definizione "Gli alberi delle decane" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

E Empoli

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U R E T M U R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MURATURE" MURATURE

