MATUSA

Curiosità e Significato di Matusa

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Matusa, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Matusa? La parola MATUSA indica un adulto che, per vari motivi, si lega sentimentalmente a giovani o minori, spesso in modo controverso. Derivata dal linguaggio gergale, suggerisce una figura di età più avanzata che si avvicina alle nuove generazioni, talvolta con intenti poco trasparenti. Insomma, è un termine che descrive un rapporto tra età molto diverse, spesso al centro di polemiche sociali.

Come si scrive la soluzione Matusa

Hai trovato la definizione "Gli adulti per i giovani Anni 70" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

T Torino

U Udine

S Savona

A Ancona

