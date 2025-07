Distingue i drink per adulti da quelli per bambini nei cruciverba: la soluzione è Alcool

ALCOOL

Curiosità e Significato di Alcool

Approfondisci la parola di 6 lettere Alcool: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Alcool? L'alcol è una sostanza presente in molte bevande, come vino, birra e superalcolici, consumata principalmente dagli adulti. È nota per le sue proprietà disinibenti e il suo effetto sul sistema nervoso centrale. I drink per bambini, invece, sono privi di alcol e spesso a base di frutta o acqua aromatizzata. Conoscere questa differenza aiuta a fare scelte consapevoli e responsabili.

Come si scrive la soluzione Alcool

Se ti sei imbattuto nella definizione "Distingue i drink per adulti da quelli per bambini", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

L Livorno

C Como

O Otranto

O Otranto

L Livorno

