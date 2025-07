Foglietti come promemoria nei cruciverba: la soluzione è Post-it

POSTIT

Altre soluzioni: POST-IT

Curiosità e Significato di Post-it

La soluzione Post-it di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Post-it per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Post-it? I Post-it sono piccoli foglietti adesivi che si attaccano facilmente su superfici per ricordare cose importanti. Perfetti come promemoria rapidi, si staccano senza lasciare traccia e sono utilissimi in ufficio, a scuola o in casa. La loro praticità li ha resi un simbolo di organizzazione quotidiana, aiutando a non dimenticare appuntamenti, compiti o idee. Insomma, strumenti semplici ma geniali per tenere tutto sotto controllo.

Come si scrive la soluzione Post-it

Se ti sei imbattuto nella definizione "Foglietti come promemoria", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

O Otranto

S Savona

T Torino

I Imola

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O P I S A T E A D T R A M E Mostra soluzione



