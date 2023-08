Finiscono nel portacenere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Finiscono nel portacenere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CICCHE

Possono essere mitigati dalla diffusione di ricettacoli idonei, come portacenere o con l'utilizzo di ecosmoke, messi a disposizione dei clienti di esercizi... Francesco ingrassia, detto ciccio (palermo, 5 ottobre 1922 – roma, 28 aprile 2003), è stato un attore, comico, regista, sceneggiatore, conduttore televisivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

