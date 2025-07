Enormi pesci che sembrano volare nel mare nei cruciverba: la soluzione è Mante

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Enormi pesci che sembrano volare nel mare' è 'Mante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANTE

Curiosità e Significato di Mante

La soluzione Mante di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Mante per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Mante? La manta è un grande pesce cartilagineo, noto per le sue dimensioni imponenti e i movimenti aggraziati che ricordano il volo. Spesso descritte come pesci che sembrano volare nel mare, queste creature affascinanti si trovano in acque tropicali e subtropicali. La loro maestosa presenza incanta chiunque le osservi, rendendole simbolo di libertà e eleganza negli oceani.

Come si scrive la soluzione Mante

Stai cercando la risposta alla definizione "Enormi pesci che sembrano volare nel mare"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

