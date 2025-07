Profondo solco fra due reti rocciose nei cruciverba: la soluzione è Canalone

CANALONE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Canalone più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Canalone.

Perché la soluzione è Canalone? Il termine canalone indica un profondo solco o fenditura tra due reti rocciose, spesso visibile in ambienti montani o nelle formazioni geologiche. Si tratta di una crepa o canyon stretto che si forma nel corso del tempo per l'azione dell'acqua o dei processi erosivi. Un esempio naturale di come la forza della natura scolpisce il paesaggio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Profondo solco fra due pareti roccioseProfondo solco fra pareti roccioseUn profondo solco nel fianco di una montagnaNative della città dei due mariLa scommessa su due cavalli l uno vincente e l altro secondo

C Como

A Ancona

N Napoli

A Ancona

L Livorno

O Otranto

N Napoli

E Empoli

