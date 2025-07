Così sono le tasche di chi non ne può più nei cruciverba: la soluzione è Piene

PIENE

Curiosità e Significato di Piene

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Piene, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Piene? Piene significa che qualcosa è completo o carico fino all'orlo. Nel contesto delle tasche, indica che sono così colme da non poter più contenere nulla, simbolo di stanchezza o frustrazione. È un modo per descrivere una situazione in cui si è al limite, senza più spazio né energie, come chi non ne può più e si sente esausto.

Come si scrive la soluzione Piene

Hai trovato la definizione "Così sono le tasche di chi non ne può più" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

I Imola

E Empoli

N Napoli

E Empoli

