RIDER

Curiosità e Significato di Rider

Approfondisci la parola di 5 lettere Rider: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rider? Un rider è un corriere che consegna cibo a domicilio utilizzando principalmente la bicicletta. È una figura dinamica e agile, pronta a percorrere le vie della città per portare pasti caldi e freschi direttamente a casa tua. Questo modo di consegnare è eco-friendly e permette di muoversi velocemente anche nel traffico cittadino. Insomma, il rider rende più comodo il servizio di consegna.

Come si scrive la soluzione Rider

R Roma

I Imola

D Domodossola

E Empoli

R Roma

