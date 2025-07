Confina solo con il deserto nei cruciverba: la soluzione è Oasi

OASI

Curiosità e Significato di Oasi

Approfondisci la parola di 4 lettere Oasi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Oasi? Un'oasi è un'area fertile e verdeggiante in mezzo al deserto, spesso grazie a una fonte d'acqua sotterranea. Rappresenta un rifugio di vita e speranza in ambienti aridi e ostili. Il suo nome richiama l'idea di un'oasi di pace e rinascita nel cuore di un paesaggio desolato, un vero e proprio miracolo naturale. Quindi, un'oasi è un angolo di paradiso nascosto nel deserto.

Come si scrive la soluzione Oasi

Hai davanti la definizione "Confina solo con il deserto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

A Ancona

S Savona

I Imola

