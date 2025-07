Chino, piegato nei cruciverba: la soluzione è Abbassato

ABBASSATO

Curiosità e Significato di Abbassato

Perché la soluzione è Abbassato? Chino, piegato indica qualcosa abbassato o inclinato verso il basso. La parola ABBASSATO descrive un movimento o una posizione più bassa rispetto a quella normale o precedente. È spesso usata per indicare un oggetto o una persona che si è piegata o abbassata, come nel caso di una testa o di un segnale. In sostanza, rappresenta l'azione di portare qualcosa più in basso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Chino a faccia in giùProno piegato in avantiÈ sempre chino sui libriPiegato obliquamentePiegato in avanti

Come si scrive la soluzione Abbassato

A Ancona

B Bologna

B Bologna

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T Y P F S O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPOTIFY" SPOTIFY

