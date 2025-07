Cadono in mano ai nemici nei cruciverba: la soluzione è Prigionieri

Home / Soluzioni Cruciverba / Cadono in mano ai nemici

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Cadono in mano ai nemici' è 'Prigionieri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRIGIONIERI

Curiosità e Significato di Prigionieri

La parola Prigionieri è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Prigionieri.

Perché la soluzione è Prigionieri? Prigionieri sono persone che vengono catturate e mantenute sotto controllo dai loro nemici, spesso in un luogo di detenzione. Il termine indica chi è stato tolto dalla libertà, generalmente durante conflitti o situazioni di emergenza. Questi individui sono spesso soggetti a trattamenti diversi, a seconda delle circostanze. In parole semplici, sono coloro che cadono in mano ai nemici.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È in mano ai rapitoriIl cuoio capelluto staccato ai nemici per feticcioCome gli aerei in mano ai terroristiDanno le spalle ai nemiciTroia ai tempi di Omero

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Prigionieri

La definizione "Cadono in mano ai nemici" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

R Roma

I Imola

G Genova

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S N L C E A E A T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANCESTRALE" ANCESTRALE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.