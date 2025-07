Arriva sempre dopo l ottava nei cruciverba: la soluzione è Nona

NONA

Curiosità e Significato di Nona

Non fermarti alla soluzione! Conosci Nona più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve

Perché la soluzione è Nona? La parola nona indica la posizione che viene subito dopo l'ottava, ovvero la nona. È un termine usato per contare sequenze o ordini, come nelle classi, nei numeri o nelle posizioni. Quando si dice arriva sempre dopo l’ottava, si fa riferimento alla nona, che la segue immediatamente. In breve, la nona rappresenta la posizione successiva all’ottava in una sequenza numerica.

Come si scrive la soluzione Nona

Stai cercando la risposta alla definizione "Arriva sempre dopo l ottava"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

N Napoli

O Otranto

N Napoli

A Ancona

