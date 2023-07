Arriva sempre dopo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arriva sempre dopo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Un ritardatario è una persona che arriva sempre dopo l'orario previsto o desiderato. Questo termine si riferisce a qualcuno che ha l'abitudine di essere in ritardo rispetto agli altri o agli eventi programmati. Il ritardatario può causare frustrazione e disagio agli altri a causa della sua mancanza di puntualità. Può essere dovuto a diversi motivi, come la mancanza di organizzazione, la tendenza a sottostimare il tempo necessario o la mancanza di rispetto per gli impegni presi con gli altri. Essere ritardatari può essere considerato un comportamento maleducato o poco professionale, poiché può causare disagio e interruzioni nella pianificazione delle attività.

