Un aroma per caramelle e ghiaccioli nei cruciverba: la soluzione è Anice

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un aroma per caramelle e ghiaccioli' è 'Anice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANICE

Curiosità e Significato di Anice

Approfondisci la parola di 5 lettere Anice: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Anice? L'anice è una spezia dal profumo dolce e aromatico, molto usata in dolci, caramelle e ghiaccioli per il suo aroma caratteristico e rinfrescante. Grazie alle sue proprietà aromatiche, conferisce un gusto intenso e piacevole a molte prelibatezze tradizionali. È un ingrediente apprezzato sia in cucina che nella produzione di dolciumi, rendendo ogni assaggio più gustoso e invitante.

Come si scrive la soluzione Anice

La definizione "Un aroma per caramelle e ghiaccioli" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

N Napoli

I Imola

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T C S N L U I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONSULTI" CONSULTI

