Aroma per biscotti e caramelle

Sostantivo

Sotto il generico nome di anice si raggruppano piante che non hanno in realtà parentele botaniche. Le piante sono accomunate dall'aroma dei loro semi o frutti, praticamente identico. Si suppone che siano tutte arrivate dall'Oriente in tempi remoti. Ne vengono utilizzati i semi o i piccoli frutti, essiccati ed, eventualmente, pestati.

anice m sing (pl.: anici)

(botanica) pianta erbacea originaria dell'Asia, i cui frutti aromatici; usato in farmacia, in pasticceria e in liquoreria (per estensione) il frutto dell'omonima pianta liquore distillato dai frutti dell'anice.

Sillabazione

à | ni | ce

Pronuncia

IPA: /'anite/

Etimologia / Derivazione

dal greco s che deriva dal latino anisum

