SCALMI

Curiosità e Significato di Scalmi

Hai risolto il cruciverba con Scalmi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Scalmi.

Perché la soluzione è Scalmi? Gli appoggi dei remi sono i punti di contatto tra le pale e le braccia del rematore, fondamentali per la spinta e il movimento della barca. La parola scalmi indica appunto queste parti di supporto che permettono di sfruttare al massimo la forza durante la voga. Conoscere i dettagli di questa terminologia rende più chiaro il mondo della nautica e dello sport sull'acqua.

Appoggi per naufraghiAppoggi per chi sale o scendeSono doppie negli appoggiI perni su cui poggiano i remiUsare i remi

Come si scrive la soluzione Scalmi

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

M Milano

I Imola

