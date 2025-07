L apparecchio per inspirare nei cruciverba: la soluzione è Inalatore

INALATORE

Curiosità e Significato di Inalatore

La soluzione Inalatore di 9 lettere

Perché la soluzione è Inalatore? L'inalatore è un apparecchio utilizzato per somministrare farmaci o vapori direttamente alle vie respiratorie, facilitando la respirazione in caso di bronchiti, asma o altre patologie respiratorie. È uno strumento fondamentale per chi ha bisogno di un sollievo rapido e mirato nei momenti di difficoltà respiratoria, migliorando la qualità della vita. Insomma, un alleato prezioso per respirare meglio ogni giorno.

Come si scrive la soluzione Inalatore

Stai cercando la risposta alla definizione "L apparecchio per inspirare"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

A Ancona

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

