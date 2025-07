Angelica se ne innamora nell Orlando Furioso nei cruciverba: la soluzione è Medoro

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Angelica se ne innamora nell Orlando Furioso' è 'Medoro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MEDORO

Curiosità e Significato di Medoro

Approfondisci la parola di 6 lettere Medoro: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Medoro? Medoro è un personaggio dell'Orlando Furioso di Ariosto, un valoroso guerriero cristiano che si innamora perdutamente di Angelica. La sua storia d'amore è intensa e appassionata, simbolo di fedeltà e sacrificio. Medoro rappresenta l'eroe romantico che, nonostante le difficoltà, cerca di proteggere il suo amore. È un nome che evoca passione e devozione, cruciali nelle grandi narrazioni epiche.

Come si scrive la soluzione Medoro

Hai trovato la definizione "Angelica se ne innamora nell Orlando Furioso" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

E Empoli

D Domodossola

O Otranto

R Roma

O Otranto

