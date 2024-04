La Soluzione ♚ Se ne innamora Angelica La definizione e la soluzione di 6 lettere: Se ne innamora Angelica. MEDORO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Se ne innamora angelica: Medoro è un personaggio dell'Orlando Furioso, opera di Ludovico Ariosto. Egli è un semplice fante dell'esercito saraceno: di lui però si innamora Angelica, donna a sua volta amata dal protagonista dell'intera opera, Orlando. Medoro e Angelica hanno scritto i loro nomi sulle cortecce degli alberi e sulle pareti delle grotte, dove il loro amore si è consumato innumerevoli volte: ciò scatenerà l'ira di Orlando. Nome proprio Significato e Curiosità su: Medoro è un personaggio dell'Orlando Furioso, opera di Ludovico Ariosto. Egli è un semplice fante dell'esercito saraceno: di lui però si innamora Angelica, donna a sua volta amata dal protagonista dell'intera opera, Orlando. Medoro e Angelica hanno scritto i loro nomi sulle cortecce degli alberi e sulle pareti delle grotte, dove il loro amore si è consumato innumerevoli volte: ciò scatenerà l'ira di Orlando. Medoro ( approfondimento) m nome proprio di persona maschile Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Altri progetti Wikipedia contiene una voce riguardante Medoro Altre Definizioni con medoro; innamora; angelica; Il can-barbone della Fata Turchina; Lo sposo di Angelica; Si innamora di Amleto; L anima di cui ci si innamora; Cantò le gesta di Orlando e di Angelica; Cerca altre soluzioni cruciverba

MEDORO

La risposta verificata di 6 lettere per risolvere 'Se ne innamora Angelica' è MEDORO. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.