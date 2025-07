Viaggi in aereo nei cruciverba: la soluzione è Voli

VOLI

Curiosità e Significato di Voli

Perché la soluzione è Voli? Voli indica i viaggi effettuati con un aereo, un modo rapido e comodo per spostarsi tra città e paesi lontani. È il termine più comune per parlare delle partenze e degli arrivi in aeroporto, rappresentando l’esperienza di attraversare il cielo da un luogo all’altro. Insomma, quando si parla di viaggi in aereo, si fa riferimento ai voli.

Come si scrive la soluzione Voli

V Venezia

O Otranto

L Livorno

I Imola

