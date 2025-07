Uno degli attributi di Dio nei cruciverba: la soluzione è Onnipresente

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Uno degli attributi di Dio' è 'Onnipresente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ONNIPRESENTE

Curiosità e Significato di Onnipresente

Perché la soluzione è Onnipresente? Onnipresente descrive qualcosa o qualcuno che è presente ovunque, in ogni luogo e momento. È un attributo tipicamente associato a Dio, simbolo di infinita presenza e sovranità. Questa parola trasmette l'idea di un'entità che non ha confini né limiti spaziali, sempre vicina e vigile ovunque ci troviamo. In questo modo, si evidenzia la natura universale e onnipervasiva di un attributo divino.

Come si scrive la soluzione Onnipresente

Hai davanti la definizione "Uno degli attributi di Dio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

N Napoli

N Napoli

I Imola

P Padova

R Roma

E Empoli

S Savona

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C R T A O D I A Mostra soluzione



