Una ceramica di un isola delle Baleari nei cruciverba: la soluzione è Maiolica

MAIOLICA

Curiosità e Significato di Maiolica

Perché la soluzione è Maiolica? La maiolica è una ceramica smaltata e decorata, originaria delle isole Baleari e diffusa in tutta Italia. Questa arte antica si distingue per i vivaci colori e i motivi ornamentali, spesso raffiguranti scene della natura o motivi geometrici. Utilizzata per piastrelle, manufatti e stoviglie, la maiolica rappresenta un'eccellenza della tradizione artigianale, capace di unire funzionalità e bellezza.

Come si scrive la soluzione Maiolica

M Milano

A Ancona

I Imola

O Otranto

L Livorno

I Imola

C Como

A Ancona

