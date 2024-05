Un isola delle Baleari famosa per le sue discoteche

: Ibiza (pronuncia italiana Ibìa, AFI: [i'biddza]; pronuncia spagnola: [i'ßia]; nome ufficiale in catalano Eivissa), in forma italiana Iviza o, arcaico, Eviza (si veda il paragrafo Toponimia), è un'isola situata nel Mar Mediterraneo; appartiene politicamente alla Spagna e con Formentera è una delle due isole Pitiuse. Le sue città principali sono: Ibiza, Santa Eulària des Riu e Sant Antoni de Portmany.

Italiano: Sostantivo: club ( approfondimento) inv . (forestierismo) (sociologia) circolo o gruppo composto da soci orientati verso uno scopo comune. (forestierismo) locale adibito agli incontri di un circolo (per lo più ricreativo), il cui accesso è limitato ai suoi soli soci. (sport) compagnia privata col fine principale di ottenere risultati sportivi, soprattutto in Europa. (spregiativo) "epitome" della corruzione asociale quindi non inclusiva, in genere ritenuto appunto riservato ad una supposta o presunta "elite" "Io non parteciperò mai al vostro club! Siete un piccolo gruppetto insignificante".