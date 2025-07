Un pezzo... di metropoli nei cruciverba: la soluzione è Rione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un pezzo... di metropoli' è 'Rione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIONE

Curiosità e Significato di Rione

Vuoi sapere di più su Rione? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Rione.

Perché la soluzione è Rione? Il termine rione indica un quartiere o zona di una città, spesso con connotazioni storiche o tradizionali. In alcune metropoli italiane, come Roma, i rioni rappresentano distretti distinti, ricchi di identità e cultura. Quindi, quando si parla di un pezzo di metropoli, ci si riferisce proprio a un rione, un frammento di vita urbana che contribuisce all'anima della grande città.

Come si scrive la soluzione Rione

Stai cercando la risposta alla definizione "Un pezzo... di metropoli"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.