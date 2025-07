Tripudians : Naja = ridens : x nei cruciverba: la soluzione è Iena

IENA

Curiosità e Significato di Iena

La parola Iena è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Iena.

Perché la soluzione è Iena? La parola iena indica un felino selvatico noto per la sua agilità e astuzia. Spesso associata a caratteristiche di furbizia e rapidità, la iena è simbolo di scaltrezza e adattabilità. La sua presenza in vari contesti culturali sottolinea il suo ruolo come animale intelligente e imprevedibile, capace di muoversi con agilità tra ambienti diversi, rendendola un'icona di astuzia e sopravvivenza.

Come si scrive la soluzione Iena

Stai cercando la risposta alla definizione "Tripudians : Naja = ridens : x"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

E Empoli

N Napoli

A Ancona

