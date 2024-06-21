L animale ridens

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L animale ridens' è 'Iena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IENA

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Perché la soluzione è Iena? L'animale ridens, conosciuto anche come iena, è un mammifero appartenente alla famiglia degli Hyaenidae. Caratterizzata da un aspetto robusto e una mandibola potente, questa creatura si distingue per il suo comportamento sociale complesso e il riso caratteristico che emette. La sua presenza è diffusa in diverse regioni dell'Africa e dell'Asia, dove svolge un ruolo importante nell'ecosistema come scavatrice e predatrice. La voce della iena è riconoscibile e spesso associata a suoni gutturali e ruggiti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L animale ridens". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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L animale ridens nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Iena

Questa pagina è dedicata alla definizione "L animale ridens" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L animale ridens" conferma che la soluzione 'Iena' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Iena

I Imola E Empoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L animale ridens" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Iena' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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