La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tra i suoi derivati c è la plastica' è 'Petrolio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PETROLIO

Curiosità e Significato di Petrolio

Petrolio

Perché la soluzione è Petrolio? Il petrolio è un combustibile fossile formato milioni di anni fa da resti di organismi marini, che si trova sotto terra o in mare. È alla base di molti derivati, tra cui la plastica, i carburanti e altri prodotti chimici. Senza il petrolio, molte delle cose di uso quotidiano che conosciamo non sarebbero possibili, rendendolo una risorsa fondamentale per l'industria moderna.

Come si scrive la soluzione Petrolio

P Padova

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

L Livorno

I Imola

O Otranto

