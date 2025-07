Strumenti come i colini nei cruciverba: la soluzione è Setacci

Home / Soluzioni Cruciverba / Strumenti come i colini

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Strumenti come i colini' è 'Setacci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SETACCI

Curiosità e Significato di Setacci

La soluzione Setacci di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Setacci per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Setacci? I setacci sono strumenti usati per separare o filtrare materiali, come polveri o sabbia, passando attraverso una rete a maglie fini. Utilizzati in vari settori, dall’agricoltura alla cucina, aiutano a ottenere una consistenza più fine o a eliminare impurità. Sono indispensabili quando si desidera ottenere un prodotto più omogeneo e pulito, rendendo il lavoro più preciso ed efficace.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Custodisce strumenti per cucireSofisticati strumenti utilizzati per la ricerca nella fisica delle particelleStrumenti musicali di ebanoStrumenti da aediStrumenti bellici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Setacci

Hai davanti la definizione "Strumenti come i colini" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

E Empoli

T Torino

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E S E S B I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BESSIE" BESSIE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.