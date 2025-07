Si disputa prima della partita conclusiva nei cruciverba: la soluzione è Semifinale

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Si disputa prima della partita conclusiva' è 'Semifinale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEMIFINALE

Curiosità e Significato di Semifinale

Vuoi sapere di più su Semifinale? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Semifinale.

Perché la soluzione è Semifinale? La semifinale è la fase che si disputa prima della partita finale, in molte competizioni sportive. È un incontro importante che determina quale squadra o atleta accederà alla sfida decisiva per il titolo. In sostanza, rappresenta il penultimo step verso la vittoria, creando grande attesa e emozione tra tifosi e partecipanti. È quindi una tappa cruciale nel percorso di ogni grande torneo.

Come si scrive la soluzione Semifinale

Hai trovato la definizione "Si disputa prima della partita conclusiva" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

E Empoli

M Milano

I Imola

F Firenze

I Imola

N Napoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A A I T T B S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BATTISTA" BATTISTA

