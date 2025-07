Ricevono molte telefonate nei cruciverba: la soluzione è Centralini

Home / Soluzioni Cruciverba / Ricevono molte telefonate

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ricevono molte telefonate' è 'Centralini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CENTRALINI

Curiosità e Significato di Centralini

Non fermarti alla soluzione! Conosci Centralini più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Centralini.

Perché la soluzione è Centralini? I centralini sono sistemi telefonici che gestiscono le chiamate in uffici, aziende o strutture. Consentono di ricevere e instradare molte telefonate contemporaneamente, facilitando la comunicazione tra clienti e dipendenti. Sono come il cuore delle comunicazioni aziendali, assicurando che nessuna chiamata vada persa e che tutto funzioni senza intoppi. In breve, sono gli intermediari tra il mondo esterno e l'organizzazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le torri di molte chieseÈ formata da molte unitàDesinenza dei nomi di molte località lombardeÈ stato eretto in molte piazzeLo sono molte piante

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Centralini

La definizione "Ricevono molte telefonate" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

R Roma

A Ancona

L Livorno

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R B E Z A N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BENAZIR" BENAZIR

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.