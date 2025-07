Quella del medico non ha sapore nei cruciverba: la soluzione è Ricetta

Home / Soluzioni Cruciverba / Quella del medico non ha sapore

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quella del medico non ha sapore' è 'Ricetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RICETTA

Curiosità e Significato di Ricetta

Approfondisci la parola di 7 lettere Ricetta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ricetta? La parola ricetta indica sia il documento che il medico rilascia per prescrivere medicine, sia la formula o la procedura da seguire per ottenere un risultato. Spesso associata alle medicine, può anche riferirsi a una ricetta culinaria, ovvero le istruzioni per preparare un piatto. In entrambi i casi, rappresenta una guida fondamentale per ottenere ciò che desideri.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha il sapore dei semi di finocchioHa un caratteristico saporeHa sapore di mandorlaIl mistrà ne ha il saporeChe ha sapore tendente all aspro

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ricetta

Stai cercando la risposta alla definizione "Quella del medico non ha sapore"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

C Como

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I P A T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIATTO" PIATTO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.