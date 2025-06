Che ha sapore tendente all aspro nei cruciverba: la soluzione è Brusco

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Che ha sapore tendente all aspro' è 'Brusco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRUSCO

Curiosità e Significato di Brusco

Perché la soluzione è Brusco? Brusco indica qualcosa che ha un sapore leggermente acido o aspro, come alcuni vini o cibi non dolci. È anche usato per descrivere un comportamento improvviso o scontroso, che sorprende e disturba. Insomma, il termine si applica sia al gusto sia alla personalità, comunicando qualcosa di deciso e pungente. È un aggettivo versatile che arricchisce il linguaggio con sfumature di carattere e sensazioni.

Come si scrive la soluzione Brusco

B Bologna

R Roma

U Udine

S Savona

C Como

O Otranto

