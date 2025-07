Piccola asta per fare linee dritte nei cruciverba: la soluzione è Regolo

REGOLO

Curiosità e Significato di Regolo

Vuoi sapere di più su Regolo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Regolo.

Perché la soluzione è Regolo? Il regolo è uno strumento utilizzato per tracciare linee dritte e precise, spesso in disegni tecnici o artistici. È costituito da una barra rigida con tacche graduated che aiutano a misurare e segnare distanze in modo accurato. Essenziale per chi lavora con la geometria o il disegno, il regolo garantisce linee rette e perfette, fondamentali per progetti precisi e professionali.

Come si scrive la soluzione Regolo

Hai davanti la definizione "Piccola asta per fare linee dritte" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

E Empoli

G Genova

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V O S A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOAVE" SOAVE

