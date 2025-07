Permette di spolverare il formaggio sulla pasta nei cruciverba: la soluzione è Grattugia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Permette di spolverare il formaggio sulla pasta' è 'Grattugia'.

GRATTUGIA

Curiosità e Significato di Grattugia

Perché la soluzione è Grattugia? Grattugia è il verbo che indica l'azione di ridurre in piccoli pezzi, tipicamente con uno strumento chiamato grattugia, come il formaggio, per usarlo come condimento sulla pasta o altri piatti. È un termine molto comune in cucina e rende più semplice aggiungere sapore e aroma senza alterare la consistenza del piatto. Insomma, un gesto pratico e gustoso per migliorare le ricette.

Come si scrive la soluzione Grattugia

Stai cercando la risposta alla definizione "Permette di spolverare il formaggio sulla pasta"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

G Genova

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

U Udine

G Genova

I Imola

A Ancona

