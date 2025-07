Nudo come un pulcino nei cruciverba: la soluzione è Implume

IMPLUME

Curiosità e Significato di Implume

Vuoi sapere di più su Implume? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Implume.

Perché la soluzione è Implume? Implume indica il processo di perdere le piume, come fanno gli uccelli in determinate fasi o durante la muta. È un termine che descrive un cambiamento temporaneo o permanente nel piumaggio di un volatile. Quindi, quando si dice nudo come un pulcino, si fa riferimento a un uccello senza piume, simbolo di purezza o vulnerabilità momentanea.

Come si scrive la soluzione Implume

Stai cercando la risposta alla definizione "Nudo come un pulcino"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

M Milano

P Padova

L Livorno

U Udine

M Milano

E Empoli

