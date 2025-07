Non aflitta da mali nei cruciverba: la soluzione è Sana

SANA

Curiosità e Significato di Sana

La soluzione Sana di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sana per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sana? Sana indica una condizione di buona salute, priva di malattie o afflizioni. È un termine che descrive uno stato di benessere fisico e mentale, testimonianza di equilibrio e vitalità. Essere sani significa sentirsi energici e liberi da problemi che compromettono la qualità della vita, un obiettivo fondamentale per mantenersi forti e attivi nel tempo.

Come si scrive la soluzione Sana

Hai trovato la definizione "Non aflitta da mali" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

A Ancona

N Napoli

A Ancona

