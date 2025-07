Nick Nolte è il protagonista del film I mastini del Dallas Elton John è il cantante di Crocodile Rock nei cruciverba: la soluzione è Nolte

NOLTE

Curiosità e Significato di Nolte

La parola Nolte è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Nolte.

Perché la soluzione è Nolte? NOLTE è un cognome di origine tedesca, reso famoso dall’attore statunitense Nick Nolte. È spesso usato come nome di famiglia e può richiamare persone con radici culturali diverse. La parola stessa non ha un significato specifico in italiano, ma rappresenta un’identità riconoscibile nel mondo dello spettacolo e dell’arte. In definitiva, NOLTE è sinonimo di talento e presenza scenica.

Come si scrive la soluzione Nolte

La definizione "Nick Nolte è il protagonista del film I mastini del Dallas Elton John è il cantante di Crocodile Rock" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

O Otranto

L Livorno

T Torino

E Empoli

