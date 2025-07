Meritevoli nei cruciverba: la soluzione è Degni

DEGNI

Curiosità e Significato di Degni

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Degni, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Degni? Meritevoli indica persone o cose che meritano qualcosa, come riconoscimenti o premi, per le loro qualità o azioni. È un termine che sottolinea il valore e l'importanza di chi si distingue positivamente. In un contesto più ampio, si riferisce a chi ha diritto a ricevere soddisfazioni o benefici. La parola si collega a degni, cioè a chi merita ciò che riceve.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Meritevoli di essere condannatiNon meritevoli per mancanze moraliUn riconoscimento per studenti meritevoliSi rendono ai meritevoliPer i meritevoli ci sono quelle di studio

Come si scrive la soluzione Degni

D Domodossola

E Empoli

G Genova

N Napoli

I Imola

