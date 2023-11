La definizione e la soluzione di: Per i meritevoli ci sono quelle di studio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BORSE

Significato/Curiosita : Per i meritevoli ci sono quelle di studio

Qualificate di suggerire candidati meritevoli. una commissione di 5-8 studiosi invita esperti, sia svedesi che stranieri, a stilare uno studio sui candidati... La borsa valori o borsa finanziaria, colloquialmente borsa, è un mercato finanziario regolamentato, dove vengono scambiati valori mobiliari e valute. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Per i meritevoli ci sono quelle di studio : meritevoli; sono; quelle; studio; Si rendono ai meritevoli ; Non meritevoli per mancanze morali; meritevoli di alta stima; meritevoli , adeguate; Riconoscimento per studenti meritevoli ; sono cospicui quelli degli affaristi; Lo sono gli orologi che devono essere riparati; Molte sue norme sono riprese nel Codice Civile; Lo sono certi saponi delicati; sono fonti di energia elettrica; Sono pregiate quelle di Sèvres; Ci sono quelle di beneficenza; Si abusa di quelle fatte; La più bella fra quelle europee è il cipripedio; quelle segrete sono le più micidiali; studio critico della vita dei Santi; Lo studio dei proverbi; Lo studio con i testamenti; studio dell alimentazione; Lo studio dei danni causati dall uomo;

Cerca altre Definizioni