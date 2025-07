Marlboro o Lucky Strike che si fumano nei cruciverba: la soluzione è Sigarette

Home / Soluzioni Cruciverba / Marlboro o Lucky Strike che si fumano

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Marlboro o Lucky Strike che si fumano' è 'Sigarette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SIGARETTE

Curiosità e Significato di Sigarette

Vuoi sapere di più su Sigarette? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Sigarette.

Perché la soluzione è Sigarette? Le sigarette sono prodotti del tabacco avvolti in cartine sottili, comunemente fumati per il piacere o come gesto rituale. Sono disponibili in molte marche, tra cui Marlboro e Lucky Strike, e rappresentano un’abitudine diffusa in tutto il mondo. Un consumo che, purtroppo, comporta rischi per la salute, motivo per cui molte campagne invitano alla consapevolezza e alla moderazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cadono tutti se si fa strikeSi alternano alle gioieSi studia prima di iniziare un viaggioLocalità dove si fanno i fanghiSi vizia al chiuso

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sigarette

Se "Marlboro o Lucky Strike che si fumano" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

I Imola

G Genova

A Ancona

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F R N A L O I I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRIONFALI" TRIONFALI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.