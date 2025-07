Lo è una documentazione... non divulgata nei cruciverba: la soluzione è Segreta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è una documentazione... non divulgata' è 'Segreta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEGRETA

Curiosità e Significato di Segreta

Hai risolto il cruciverba con Segreta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Segreta.

Perché la soluzione è Segreta? Segreta indica qualcosa che deve rimanere nascosto, non divulgato al pubblico. Si riferisce a informazioni riservate o confidenziali, come documenti, dati o dettagli personali, che si desidera proteggere da occhi indiscreti. È un termine usato per sottolineare l'importanza della riservatezza e della tutela della privacy, mantenendo il contenuto esclusivo e protetto.

Come si scrive la soluzione Segreta

Hai trovato la definizione "Lo è una documentazione... non divulgata" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

E Empoli

G Genova

R Roma

E Empoli

T Torino

A Ancona

