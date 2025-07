Liquore molto amaro nei cruciverba: la soluzione è Fernet

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Liquore molto amaro' è 'Fernet'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FERNET

Curiosità e Significato di Fernet

Hai risolto il cruciverba con Fernet? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Fernet.

Perché la soluzione è Fernet? Fernet è un liquore italiano molto amaro, ottenuto da un'infusione di erbe, spezie e radici. Apprezzato per il suo sapore intenso e deciso, viene spesso utilizzato come digestivo dopo i pasti o in cocktail. La sua fama internazionale e il carattere forte ne fanno un simbolo della tradizione italiana nel mondo. È un vero e proprio nettare per gli amanti dei gusti forti e complessi.

Come si scrive la soluzione Fernet

Stai cercando la risposta alla definizione "Liquore molto amaro"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

E Empoli

R Roma

N Napoli

E Empoli

T Torino

