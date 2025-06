Dà un succo molto amaro nei cruciverba: la soluzione è Aloe

ALOE

Curiosità e Significato di "Aloe"

Perché la soluzione è Aloe? L'aloe è una pianta succulenta nota per le sue proprietà benefiche, soprattutto come ingrediente di cosmetici e rimedi naturali. Il suo succo, spesso usato per lenire la pelle o favorire la digestione, ha un sapore amaro e rinfrescante. Un vero alleato della salute, l'aloe rappresenta un dono della natura che combina benessere e naturalezza.

Come si scrive la soluzione Aloe

Stai cercando la risposta alla definizione "Dà un succo molto amaro"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

L Livorno

O Otranto

E Empoli

