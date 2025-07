Linea che non deflette nei cruciverba: la soluzione è Retta

Home / Soluzioni Cruciverba / Linea che non deflette

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Linea che non deflette' è 'Retta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RETTA

Curiosità e Significato di Retta

La soluzione Retta di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Retta per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Retta? Retta indica una linea che non si piega né devia, mantenendo sempre la stessa direzione. È un termine usato in geometria per descrivere una linea perfettamente dritta e senza curve. La sua caratteristica principale è la stabilità e la costanza, rappresentando l’assenza di deviazioni o inclinazioni. In sintesi, la retta è l’immagine della linearità e della semplicità senza compromessi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La linea meridianaLinea di confineLinea ordinata di soldati affiancatiUn corridoio percorso dai voli di lineaDisegnare una linea

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Retta

Non riesci a risolvere la definizione "Linea che non deflette"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U N T A I P L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TULIPANO" TULIPANO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.